Censimento della popolazione: c’è tempo fino al 22 dicembre per compilarlo

Grosseto. Siamo entrati nell’ultima fase del censimento della popolazione 2023 a Grosseto.

Le famiglie che hanno ricevuto una lettera nominativa, a firma del presidente dell’Istat con l’invito a compilare il questionario, hanno ancora a disposizione pochi giorni per completare l’indagine. L’attività di raccolta dati si concluderà, infatti, il prossimo 22 dicembre.

Le famiglie possono ancora rispondere contattando il Centro comunale di rilevazione (Ccr) e compilando il questionario con intervista (telefonica o faccia a faccia) oppure rispondendo al rilevatore che li ha contattati.

I rilevatori incaricati dal Comune di Grosseto sono muniti di appositi tesserini di riconoscimento, tablet e materiale informativo.

É possibile contattare i rilevatori di persona in via Ginori 43 (al secondo piano, all’ufficio statistica del Comune di Grosseto) o telefonando al numero 0564.488711, ai seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e martedì e giovedì, anche il pomeriggio dalle 15 alle 16.

“Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma soprattutto un’occasione per concorrere alla buona riuscita dell’indagine, nell’interesse proprio e di tutta la comunità”, commenta il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Alle famiglie che si rifiuteranno di partecipare l’Istat potrà applicare una sanzione. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di tutela del segreto statistico e della privacy. I risultati delle rilevazioni saranno diffusi, in forma aggregata, e pertanto non sarà possibile risalire ai soggetti che li hanno forniti.