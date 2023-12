Vandalizzati i presepi di Batignano, il Sindaco: “Vergogna”

“Apprendo con profonda amarezza quanto avvenuto a Batignano. Un gruppetto di ragazzi, nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre, ha decapitato e rubato alcune statuette dei presepi, appena inaugurati. Altri ancora sono stati smontati.

Azioni che sono state riprese da una telecamera posta sulla stessa via e per le quali la Pro Loco di Batignano è pronta a intervenire sporgendo denuncia contro ignoti”.

Non usa mezzi termini il Sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, nell’esprimere lo sgomento per quanto accaduto a Batignano e prosegue: “Provo profondo dispiacere e sconforto: un gesto non solo incivile, ma anche irriverente verso la nostra religione e le nostre tradizioni. I presepi di Batignano sono una ricchezza della nostra terra che, ogni Natale, attirano numerosi visitatori. Abbiamo il dovere di proteggerli. Esprimo solidarietà al presidente Francesco Scognamiglio e a tutti i volontari che ogni anno si adoperano per rendere Batignano un posto speciale”.

Foto di repertorio