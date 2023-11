Manutenzione delle strade provinciali: entra in servizio la prima donna cantoniere

Grosseto. Si chiama Viola Fioravanti ed è la prima donna cantoniere che entra in servizio per la Provincia di Grosseto, a partire dal 1° dicembre, insieme al suo collega Andrea Frascà. Entrambi hanno partecipato al concorso pubblico indetto dall’amministrazione provinciale nel 2022, che aveva portato all’assunzione già dai mesi scorsi di 7 nuovi cantonieri. Adesso, con lo scorrimento della graduatoria, viene ulteriormente potenziato l’organico impegnato nella manutenzione delle strade provinciali.

“Quella del cantoniere è una figura importantissima– commenta il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola – per il presidio e la manutenzione puntuale della viabilità provinciale. Per questo abbiamo accelerato, a partire dallo scorso anno, con gli investimenti sul ricambio del parco macchine e sulle nuove assunzioni. Ci fa piacere che tra i cantonieri per la prima volta ci sia una donna. È un bel segnale. Auguro buon lavoro a tutti i nostri cantonieri e ai neo assunti Andrea e Viola.”