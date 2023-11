Contributi affitto: pubblicata la graduatoria definitiva

Grosseto. Il Comune di Grosseto ha approvato la graduatoria definitiva del bando per l’assegnazione dei contributi ad integrazione del canone di locazione per l’anno 2023. La graduatoria è composta da 3 allegati consultabili al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/

Allegato A) : elenco delle istanze della fascia “A” risultate ammesse;

Allegato B) : elenco delle istanze della fascia “B” risultate ammesse;

Allegato C) elenco delle istanze escluse.

La graduatoria

Ogni richiedente può individuare la propria posizione nelle graduatorie degli ammessi al contributo, o la causa di esclusione, attraverso il numero assegnato alla domanda. La collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico riconosciuto, restando l’effettiva liquidazione subordinata ai limiti di erogazione fissati ed alla disponibilità delle risorse. Nel caso in cui le risorse finanziarie non siano sufficienti a coprire il 100% del fabbisogno teorico complessivo, il Comune di Grosseto applica riduzioni percentuali su tutte le quote spettanti, per garantire l’erogazione del contributo prioritariamente a tutti i soggetti presenti nella fascia A.

Nel caso in cui le risorse lo consentano, si applica lo stesso criterio per la distribuzione di quanto eventualmente spettante alla fascia B, secondo l’ordine di graduatoria e fino a esaurimento delle risorse stesse. Secondo quanto deliberato dalla Giunta regionale toscana non saranno erogati contributi inferiori a 200 euro.

Il Comune ricorda a quanti ammessi, che a partire dal 15 gennaio 2024 e fino e non oltre il 29 febbraio 2024, dovranno presentare la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento del canone di locazione per l’anno 2023, secondo quanto indicato nell’apposito “Modulo C ricevute”; non sono ammessi né gli ordini di bonifico, né i movimenti dei conti correnti.

La documentazione, insieme al “Modulo C” e alla copia del documento di identità, dovrà essere presentata agli uffici dei servizi sociali in via degli Apostoli 11, in busta chiusa recante nome, cognome e numero di pratica attribuito o in alternativa potrà essere inviata via Pec all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, con la seguente causale: “Contributo affitto 2023. Ricevute domanda n._”.