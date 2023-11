Contributi alle pro loco per iniziative ed eventi: ecco il bando del Comune

Grosseto. È stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per iniziative ed eventi invernali per l’anno 2023 delle associazioni pro loco con sede nel territorio comunale di Grosseto, consultabile al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-gare-turismo/

Sarà possibile presentare la propria candidatura utilizzando il modello allegato al bando, direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Grosseto, situato in piazza Duomo 1, o tramite Pec, all’indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it, entro le ore 12 del 6 dicembre.