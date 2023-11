Il Comune sostiene la Società Filarmonica: contributo di oltre 5mila euro

Grosseto. Il Comune offrirà un contributo finanziario di 5mila 500 euro alla Società filarmonica città di Grosseto per sostenere le attività che questa ha svolto durante il 2023.

“Siamo felici che la nostra amministrazione – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – possa offrire un sostegno a questa società simbolo della città. Tra i nostri obiettivi, infatti, vi è la promozione e la divulgazione della musica come patrimonio culturale e strumento di aggregazione d’identità per la comunità locale. La Società Filarmonica ha inserito nella propria programmazione anche dei concerti di musica bandistica che hanno avuto e avranno luogo all’esterno, per le vie della città, questo ovviamente va ad arricchire l’offerta musicale e culturale del territorio, oltre che creare una bella occasione di aggregazione sociale. Vogliamo ringraziare il presidente della Società Filarmonica Città di Grosseto Paolo Lecci e tutti i musicanti che compongono la banda per portare avanti questa bellissima tradizione musicale”.