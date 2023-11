Il Comune assume quattro persone a tempo pieno e indeterminato: come candidarsi

Grosseto. Dalle 12 del 15 novembre alle 12 del 18 dicembre sarà possibile inviare la propria candidatura per la partecipazione alla selezione di 4 candidati per assunzione a tempo pieno e indeterminato: tre per istruttore tecnico e uno per istruttore tecnico ambientale.

L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione è la compilazione online sul portale del reclutamento nella sezione “Bandi e avvisi”, reperibile anche sul sito del Comune di Grosseto, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Concorsi.

I requisiti di accesso ai fini della partecipazione sono riportati nel bando.