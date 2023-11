Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Nel periodo compreso dal 15 novembre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre il 15 dicembre, in via Alfieri a Grosseto, al civico 29, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, fino al civico 59 di via Ximenes, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Durante il periodo di validità dei divieti in via Ximenes, nei pressi del civico 58, sul marciapiede adiacente ai lavori, in corrispondenza delle estremità delle aree di cantiere, per motivi di sicurezza sarà installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni – Pedoni sul lato opposto” all’altezza dei due attraversamenti pedonali, garantendo un idoneo percorso pedonale alternativo.

Dovrà essere garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.

Prestare attenzione.