Demolizione uffici comunali: il Consiglio ratifica la variazione di bilancio di previsione

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto. ratifica la variazione di bilancio di previsione 2023/25 di competenza e di cassa già approvata dalla Giunta: l’ammontare è di oltre 780mila euro.

“Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al bilancio, Simona Rusconi – di un atto necessario per la copertura finanziaria dei lavori di demolizione e ricostruzione del fabbricato di via Saffi che oggi ospita gli uffici comunali. Grazie a quest’operazione, il Comune sarà in grado di formalizzare la richiesta di accensione mutuo presso la Cassa depositi e prestiti al fine di realizzare il progetto previsto nel Pinqua”.

“Grosseto – sottolineano sindaco e assessore – con quest’importante iniziativa si conferma come una delle poche amministrazioni comunali in Italia a non aver ridotto il parco progetti del Pnrr. Si tratta di una scommessa per il domani, quando tramite il Pinqua il cuore della città sarà interessato da lavori di ripavimentazione e sostituzione edilizia. Lo stabile di via Saffi sarà dunque rigenerato e destinato anche a fini residenziali, un altro sostanzioso segnale che va nella direzione di una rinascita del salotto buono del capoluogo. La variazione di bilancio si è resa necessaria a causa dell’aumento dei prezzi delle materie prime dovuto al contesto internazionale e per la necessità di adeguare la progettazione esecutiva”.