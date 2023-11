Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. È istituito il divieto di sosta (24 ore su 24), con la rimozione forzata di tutti i veicoli, nell’area di parcheggio di via Rubino, a Grosseto, posta in corrispondenza del civico 33, dalle 8.00 di oggi, lunedì 13 novembre, fino al termine dei lavori, previsto per le 17.00 di venerdì 17 novembre.

In caso di necessità, l’impresa esecutrice dei lavori è autorizzata a regolamentare a fasi alterne i due accessi del parcheggio con l’ausilio dei movieri. Rimane garantito l’idoneo percorso pedonale sul lato opposto.

Via Rubino

Dalle 8.00 di oggi, lunedì 13 novembre, fino al termine dei lavori e comunque non oltre le 17.00 di venerdì 17 novembre, sempre in via Rubino, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Giada e via Zaffiro, per tutta la lunghezza dello scavo, in entrambi i lati, è istituito il divieto di sosta.

Nello stesso periodo, per tutta la lunghezza dello scavo, l’impresa esecutrice dei lavori è autorizzata a istituire il senso unico alternato durante l’orario di lavoro.

Durante il periodo dei lavori, nel tratto di marciapiede interessato, sarà istituito il divieto di passaggio per i pedoni obbligandoli a transitare sul lato opposto.

Prestare attenzione.