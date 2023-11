Rilascio attestazioni di idoneità degli alloggi: approvato il regolamento

Grosseto. Il Consiglio comunale di Grosseto. ha approvato all’unanimità il regolamento comunale per il rilascio delle attestazioni di idoneità alloggiativa.

“Si tratta – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’urbanistica Fabrizio Rossi – di un regolamento che va a colmare una sorta di lacuna. Disciplinare il rilascio delle attestazioni è un atto di buonsenso. L’iniziativa va a fare ordine su un terreno a oggi poco battuto, come quello che riguarda i cittadini extracomunitari che vogliono richiedere il permesso di soggiorno e per rimanere in Italia hanno quindi l’esigenza di essere in piena regola con il requisito dell’alloggio”.

“Ovviamente – insistono Vivarelli Colonna e Rossi – chi entra nel nostro Paese regolarmente non ha nulla da temere da questo regolamento e anzi avrà tutti i diritti e le garanzie che gli spettano per legge”.

L’iter per le attestazioni dovrà essere assolto dal conduttore o dal locatore. I documenti prodotti saranno condivisi con la Questura e gli organi preposti al rispetto delle normative in ambito di immigrazione.