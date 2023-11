Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto.

Via Tripoli

Dal giorno 13 novembre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre l’8 aprile, in via Tripoli, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Generale Cadorna e via Aquileia/Bengasi, sul lato destro, dai pressi del civico 116 per tutta la lunghezza dell’occupazione, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Nello stesso periodo, sul marciapiede adiacente ai lavori, in corrispondenza delle estremità delle aree di cantiere, è istituito il divieto di passaggio per i pedoni che potranno transitare sul lato opposto.

Durante il periodo di validità dei divieti sono istituiti due attraversamenti pedonali provvisori, rispettivamente nei pressi del civico 112 e civico 120 di via Tripoli, e l’impresa esecutrice dei lavori in caso di necessita è autorizzata a istituire il divieto di fermata su entrambi i lati.

Via Fossombroni

In occasione della commemorazione per i caduti nelle missioni internazionali di pace in piazza Nassiriya, a Grosseto, lunedì’ 13 novembre, dalle 8.00 alle 13.00, e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto i mezzi a servizio dell’autorità, in via Fossombroni, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, nel tratto compreso tra via Donizetti e via Amiata, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta riservati agli autoveicoli a pagamento, eccetto quello a servizio di mezzi in servizio pubblico di linea.