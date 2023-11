Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Al fine di consentire l’apertura di un’area cantiere mobile per l’effettuazione di alcuni lavori da parte di Sorgenia Gemini S.r.l., nel periodo compreso tra il 6 novembre e il termine dei lavori, e comunque non oltre il 15 novembre, dalle 7.00 alle 17.00, esclusa la domenica, in via Aurelia antica, a Grosseto, nel tratto compreso tra il civico 42/B e via Lazzeretti, in via Lazzeretti, in via della Centrale elettrica e nel vicolo dell’Artigianato, è istituito il senso unico alternato regolamentato dai movieri.

Devono essere sempre garantiti gli accessi alle proprietà private.

Prestare attenzione.

Via XXIV Maggio

Al fine di consentire i lavori di manutenzione delle facciate di un edificio in via XXIV Maggio, a Marina di Grosseto, nel periodo compreso tra il 15 novembre e il termine dei lavori, e comunque non oltre il 15 aprile, nell’area del condominio “Mediterraneo”, in via XXIV Maggio, al civico 68/H, e nell’area adiacente, per motivi di sicurezza dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni”, garantendo un idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale.

