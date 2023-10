Aperte le iscrizioni per diventare scrutatore di seggio elettorale: come presentare domanda

Grosseto. Entro il 30 novembre è possibile presentare domanda per essere inseriti nell’albo unico comunale di Grosseto delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale.

La domanda dovrà essere redatta su appositi moduli disponibili all’ufficio elettorale comunale in via Saffi 17 o sul portale internet del Comune di Grosseto e dovrà essere riconsegnata a mano allo stesso ufficio (da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 13.00, e il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00) oppure inviata per e-mail all’indirizzo ufficio.elettorale@comune.grosseto.it o per pec a comune.grosseto@postacert.toscana.it.