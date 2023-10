Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Al fine di consentire i lavori di rifacimento delle facciate di un edificio in via Bolzano, a Grosseto, è stato disposto quanto segue.

Nel periodo compreso tra il 26 ottobre e il termine dei lavori, e comunque non oltre il 30 novembre, nel centro abitato di Grosseto, in via Bolzano, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, da dopo l’attraversamento pedonale e fino al civico 15, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai veicoli per il carico e lo scarico merce.

Nello stesso periodo, nel centro abitato di Grosseto, in via Bolzano, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, da dopo l’attraversamento pedonale e fino all’altezza del civico 15, è istituito il divieto di fermata.

Durante il periodo di validità dei divieti è istituito un attraversamento pedonale provvisorio in via Bolzano nei pressi del civico 15 e l’impresa esecutrice, in caso di necessità, è autorizzata a istituire il divieto di fermata su entrambi i lati.

Durante il periodo di validità dei divieti è istituito uno stallo di sosta riservato ai veicoli per il carico e lo scarico merce, in via Bolzano, da dopo il civico 13/A.

Festa delle Forze Armate

In occasione della Giornata dell’unità nazionale e delle Forze Armate al Parco della Rimembranza di Grosseto, è stato disposto quanto segue.

Dalle 7.30 alle 8.30 del 4 novembre, e comunque fino al termine dell’evento, in via Saffi, sul lato sinistro secondo il senso di marcia consentito, da dopo l’accesso al Parco della Rimembranza, per dieci stalli di sosta riservati agli autoveicoli, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl, eccetto i mezzi a servizio dei rappresentanti delle autorità civili, militari e religiose e delle Forze Armate partecipanti alla celebrazione commemorativa.

