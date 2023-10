Il Museo archeologico al decimo posto in Toscana: ottenuti 13mila euro di contributi

Grosseto. Il Museo archeologico e d’arte della Maremma si aggiudica il 10° posto sui 113 musei in classifica nella graduatoria di merito dei musei di interesse regionale 2023 della Regione Toscana.

“Un grande successo per il nostro museo e per tutta la città, grazie al grande impegno dell’amministrazione e di tutti i collaboratori del Maam siamo riusciti a raggiungere questo importante traguardo – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti -. Grosseto si conferma terra fertile per la cultura, lo dicono le graduatorie di settore e i riscontri positivi che riscuotiamo tra i cittadini. Non a caso la nostra città è stata anche finalista nella competizione per Capitale italiana della cultura 2024 e vede costantemente crescere l’attenzione dei turisti”.