Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Nel periodo compreso dal 23 ottobre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre il 24 novembre, escluso i giorni di domenica, con orario giornaliero dalle 8.00 alle 17.00, in piazza Socci, a Grosseto, nei pressi del civico 2, per tutta la lunghezza dell’occupazione, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata di tutti i veicoli, compresi gli autorizzati alla Ztl, eccetto il mezzo a servizio dei lavori, con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio per il carico e scarico della merce ivi posto.

Resta consentito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private presenti.

Prestare attenzione.

Piazza De Maria

In piazza De Maria, a Grosseto, dalle ore 06.30 alle ore 19.00 di domenica 29 ottobre, in corrispondenza dei posteggi 1 e 2 del mercato giornaliero dei fiori, è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli.

Prestare attenzione.