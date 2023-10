Blsd e psicologia dello sport, al via i nuovi corsi per studenti ed associazioni

Grosseto – Ripartono dopo la pausa estiva i corsi appositamente pensati per gli studenti delle scuole superiori e per le associazioni sportive che operano sul territorio. Il percorso formativo gratuito, promosso dal Comune di Grosseto nell’ambito delle politiche sociali e di aggregazione, si compone di due corsi: la prima formazione, tenuta dal professor Diego Polani, vicepresidente nazionale della Federazione italiana psicologi dello sport, è volta a sensibilizzare e a prestare attenzione alla comunicazione, anche non verbale, all’empatia e all’ascolto attivo dei ragazzi che fanno sport, con l’obiettivo di individuare prontamente segnali di difficoltà relazionali e/o fenomeni di bullismo che risultano più evidenti durante le attività sportive; la seconda, invece, prevede un percorso di Blds (basic life support defibrillation), organizzato dai volontari e operatori del Comitato di Grosseto della Croce Rossa Italiana e volto a favorire la diffusione sempre più capillare delle tecniche da mettere in atto in caso di arresto cardiaco nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che vede il Comune di Grosseto come ente capofila dell’Ambito Maremma Toscana Sud per la Comunità europea dello sport 2024, riconoscendo il nostro territorio come un buon esempio di sport per tutti e come strumento di salute, integrazione, educazione e rispetto. Considerando che la pratica sportiva è una delle attività maggiormente aggreganti fra i giovani, la partecipazione ai corsi si rivela un’occasione importante al fine di creare un ambiente sportivo positivo, privo di tensione competitiva e psicologica, nonché sicuro per la salute.

Le scuole e le associazioni sportive interessate ai corsi, che potranno tenersi di giovedì pomeriggio o sabato mattina presso la sede della Croce Rossa Italiana di Grosseto in via Aurelia Antica, potranno chiedere ogni informazione e prenotarsi scrivendo all’indirizzo servizi.sociali@comune.grosseto.it.

Si ricorda che per partecipare ai corsi, che prevedono il rilascio dei relativi attestati, sarà necessario aver compiuto 18 anni.