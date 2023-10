Approvazione del Piano integrato e del bilancio: riunione al Parco della Maremma

Grosseto. Oggi, mercoledì 18 ottobre, nella sede dell’Ente Parco regionale della Maremma, si riunisce la quarta Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità, Infrastrutture della Regione Toscana, presieduta dalla presidente, Lucia De Robertis.

La Commissione discuterà del Piano integrato proposto dal Parco regionale della Maremma e del bilancio di esercizio 2022.

Il Piano del Parco rappresenta il principale strumento di programmazione e pianificazione dell’Ente. Definisce le regole di uso e di trasformazione del territorio, oltre ad alcune norme di natura procedurale. Recepisce i valori, gli obiettivi e le direttive del piano paesaggistico regionale.

Il Parco della Maremma ha terminato l’iter di redazione nel 2022, introducendo importanti innovazioni, tra le quali la proposta di ampliamento dell’area protetta.

Il bilancio 2022, per il quale la Commissione dovrà esprime il proprio parere, restituisce un quadro solido e in crescita per l’Ente. Sempre più importante il contributo economico della Regione Toscana, che ha programmato importanti investimenti sui tre Parchi regionali.

La riunione della Commissione proprio al Parco della Maremma segna e conferma la vicinanza delle istituzioni regionali al nostro territorio e al Parco.

“La Commissione ha voluto organizzare questa seduta nella sede dell’Ente Parco della Maremma per procedere all’illustrazione del Piano integrato del parco, proprio in ragione dell’importanza di questo strumento di pianificazione dell’attività dell’Ente e delle politiche di tutela ambientale del territorio – afferma Lucia De Robertis, presidente della quarta Commissione del Consiglio regionale della Toscana -. Una visita voluta anche per far conoscere dal vivo a tutti i commissari questa importante realtà, della cui attività la Commissione si occupa attraverso l’esame degli atti fondamentali, a partire dai bilanci.”