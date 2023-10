Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Dalle ore 08.00 di lunedì 16 ottobre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre le ore 18.00 di lunedì 16 ottobre, in corso Carducci, a Grosseto, nel tratto compreso tra il civico 39 e il civico 41, è istituito il senso unico alternato regolamentato dai movieri.

Nell’area interessata, per motivi di sicurezza, dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni”, garantendo un idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo le vigenti normative, anche con l’ausilio di movieri.

Resta garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private esistenti.

Prestare attenzione.

Dalle ore 11.00 alle ore 13.00 di lunedì 16 ottobre, in via Amiata, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Bengasi e via Fossombroni, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 6 fino ai pressi del civico 4, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto il mezzo (piattaforma aerea).

Dalle 14.00 alle 16.00 di lunedì 16 ottobre, in via Abruzzo, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Adamello e via Emilia, sul lato destro rispetto a quest’ultima via, dai pressi del civico 10 fino ai pressi del civico 6, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto il mezzo utilizzato per i lavori (trasloco a mano).

Sul marciapiede adiacente all’area dell’occupazione, per motivi di sicurezza dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni – Pedoni sul lato opposto”, garantendo un idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo le vigenti normative anche con l’ausilio di movieri.

Resta consentito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Prestare attenzione.