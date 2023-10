Ex Marraccini e carcere: il Comune riceve un contributo di 100mila euro per la riqualificazione

Grosseto. Siglato il protocollo d’Intesa tra il Comune di Grosseto e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Un passo avanti significativo attraverso il quale la Fondazione contribuisce con una dotazione di 100mila euro e con la relativa contrattualizzazione dei professionisti che dovranno elaborare gli studi di fattibilità per la rifunzionalizzazione degli immobili della casa circondariale e dell’ex cinema Marraccini.

Il protocollo è stato formalmente sottoscritto ieri a Firenze nella sede della Fondazione tra il dirigente Luca Vecchieschi, per l’amministrazione comunale, e il direttore generale della Fondazione Gabriele Gori.

“Un doveroso ringraziamento va a Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per l’interesse dimostrato – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Riccardo Ginanneschi – attraverso questo importante gesto. Con gli studi di fattibilità che verranno redatti grazie alla donazione, saremo in grado di iniziare un percorso progettuale volto a restituire alla comunità due edifici cruciali per Grosseto. In particolare, il recupero del Marraccini sarà presto realtà: a breve, infatti, sarà concluso il percorso partecipativo che ha coinvolto gli stessi cittadini nello sviluppo di idee e proposte innovative per definirne la sua nuova identità”.