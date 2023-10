Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Dalle ore 8.00 di sabato 14 ottobre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre le ore 14.00, in via Oriani, a Grosseto, sul lato destro (dell’occupazione) rispetto alla direzione verso via Leopardi, dai pressi del civico 7 fino all’area d’intersezione con quest’ultima via, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, eccetto il mezzo a servizio dell’esecuzione dei lavori suindicati.

Per lo stesso periodo in via Oriani, sul lato sinistro (opposto all’occupazione) rispetto alla direzione verso via Leopardi, da dopo l’area d’intersezione con quest’ultima via fino all’altezza del civico 7, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Sul marciapiede adiacente all’area occupata dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni – Pedoni sul lato opposto”, utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo le vigenti normative, anche con l’ausilio di movieri.

Resta consentito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Prestare attenzione.