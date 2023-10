Impianto sportivo polivalente: approvato il progetto per l’ampliamento

Grosseto. Approvato in linea tecnica dalla Giunta comunale di Grosseto lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’ampliamento dell’impianto sportivo polivalente di via Mercurio, in gestione all’Asd Circolo Pattinatori 1951. Il progetto di riqualificazione, per un quadro economico pari a 920mila euro, è stato presentato al bando “Sport e periferie 2023” e, se finanziato, porterà al completamento e all’adeguamento dell’attuale pista di pattinaggio coperta, che potrà così finalmente ospitare eventi e competizioni agonistiche a livello nazionale e internazionale.

“Un progetto ambizioso – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – che, se finanziato, potrebbe vedere la riqualificazione di una tra le realtà sportive più importanti in città. Il nostro ringraziamento va alla stessa società sportiva che quest’anno ha ricevuto il Premio sport e ambiente, per l’impegno profuso nei confronti dei giovani e della loro crescita, all’insegna del fair play e della sana competizione”.