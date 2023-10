Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto.

Via Monte Rosa

Dal giorno lunedì 9 ottobre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre venerdì 16 febbraio, in via Monte Rosa, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Monte Leoni e via Col di Lana, sul lato destro rispetto alla direzione verso via Col di Lana consentita, dai pressi del civico 29 fino ai pressi del civico 37, è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto i mezzi per l’allestimento dell’occupazione suindicata, al fine di consentire l’esecuzione di lavori relativi al rifacimento della copertura del fabbricato ivi posto.

Nello stesso periodo in via Monte Rosa, nel tratto compreso tra via Monte Leoni e via Col di Lana, sul lato opposto rispetto all’occupazione di cui al precedente punto 1), dai pressi del civico 41/A fino al successivo segnale di divieto di fermata già presente (all’altezza del civico 25) , è istituito il divieto di fermata.

In via Monte Rosa, nel tratto compreso tra via Monte Leoni e via Col di Lana, dai pressi del civico 29 fino ai pressi del civico 39, dovrà essere realizzato il ” disassamento” delle due corsie di marcia, che dovranno essere di 3,50 metri di larghezza ciascuna, delimitate dalla linea di mezzeria continua, e relativa segnaletica verticale (su ambo i lati) di preavviso.

Sul marciapiede adiacente all’area interessata dall’occupazione, per motivi di sicurezza dovrà essere installato il segnale recante la dicitura ” Divieto passaggio pedoni – Pedoni sul lato opposto”, garantendo un idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo le vigenti normative, anche con l’ausilio di movieri.

Sono istituiti due attraversamenti pedonali provvisori (colore giallo) nel centro abitato di Grosseto, in via Monte Rosa, rispettivamente nei pressi del civico 25/A e nei pressi del civico 41. L’impresa esecutrice dei lavori, in caso di necessità e dove necessario è autorizzata a istituire il divieto di fermata, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli stessi.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Prestare attenzione.

Pista ciclabile

Lunedi 9 e martedì 10 ottobre, con orario giornaliero dalle 8.00 alle 18.00, nella pista ciclabile e pedonale che collega il centro abitato di Grosseto a Marina di Grosseto, adiacente alla S.P. 158 delle Collacchie, nel tratto compreso dalla strada delle Strillaie a via Arcidosso, è istituito a stato di avanzamento (ogni 500 metri circa) il senso unico alternato ai velocipedi e ai pedoni, regolamentato dai movieri, per il prelievo e l’analisi dei terreni che saranno oggetto di scavi per la realizzazione del parco fotovoltaico in zona Strillaie.

Restano garantiti gli accessi alle proprietà private, dove presenti.

Al fine di regolare il traffico ciclabile e pedonale durante il periodo di apertura dell’area di cantiere mobile, l’impresa esecutrice dei lavori dovrà ricorrere all’utilizzo di un congruo numero di movieri nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione.

Prestare attenzione.

Via Corridoni

Nel periodo compreso da lunedì 9 ottobre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre domenica 22 ottobre, in via Corridoni, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Piave e via General Cantore, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 39 fino al civico 43, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, al fine di consentire i lavori relativi alla manutenzione di un’unità immobiliare ubicata nel fabbricato ivi posto.

Nello stesso periodo, in via Corridoni, nei pressi dei civici 39/43, dovrà essere realizzato sulla carreggiata, adiacente all’area dell’occupazione, un passaggio pedonale protetto di almeno 1,00 metri di larghezza, protetto nei vari ancoraggi e secondo le normative vigenti.

Resta garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.

Prestare attenzione.

Chiasso degli Zuavi

Fino al termine dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre, in via Chiasso degli Zuavi, a Grosseto, sul lato destro rispetto alla direzione verso piazza Amerighi, da prima del civico 27 fino ai pressi del civico 23, è istituito il divieto di fermata con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie e degli stalli riservati ai veicoli autorizzati alla Ztl, ivi posti.

Durante tutto il periodo di validità del divieto, in via Chiasso Degli Zuavi, sul lato destro rispetto alla direzione verso piazza Amerighi, dopo il civico 6, è soppresso temporaneamente lo stallo di sosta riservato agli autorizzati alla Ztl, ivi posto, e uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie.

In piazza Mensini, nel tratto compreso tra via Chiasso degli Zuavi e via D’Azeglio, dal civico 4 fino al civico 6, è istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli, compreso gli autorizzati alla Ztl, eccetto i veicoli a servizio per l’allestimento del cantiere.

Resta garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Prestare attenzione.