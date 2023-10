Aeroporto civile: il Comune di Grosseto verso il rientro in Seam

Grosseto. Il Comune di Grosseto, tramite atti formali già avviati, si appresta a rientrare in Seam.

L’amministrazione ha infatti deciso di accettare la proposta del socio privato Ilca srl, che ha offerto la propria disponibilità a cedere una quota simbolica del proprio pacchetto al Municipio. Quota che sarà inferiore al quinto e comunque inferiore al 5 per cento.

“Abbiamo deciso – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – di dare un segnale importante: il Comune c’è, ha sempre fatto la sua parte e intende farla con sempre maggiore vigore e determinazione. L’aeroporto di Grosseto possiede enormi potenzialità ed è un prezioso strumento per la crescita del territorio in chiave turistica ed economica. Sono lieto del percorso imboccato”.

Entusiasta Arianna Balducci, amministratore di Ilca srl: “Tale azione ha la duplice finalità da un lato di render partecipe il Comune nell’interrelazione necessaria fra territorio e scalo aeroportuale e dall’altro lato di riconoscere a oggi i passi fatti nella gestione del territorio e la stima raccolta anche al di fuori dei propri confini su un panorama internazionale. Il Comune dovrebbe divenire a pieno titolo partecipe e attore fondamentale del suo aeroporto, come del resto ha sempre fatto pur in assenza di quote azionarie, per far autorizzare, con positivi riscontri, aumenti di movimenti e voli di linea”.

Adesso è atteso il via libera del Cda Seam, così come previsto dallo statuto della società che indica la necessità di manifestare il gradimento a operazioni di questo genere.