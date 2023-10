“Muoversi per sentirsi liberi”: torna il progetto che unisce sport e integrazione sociale

Grosseto. Anche quest’anno riparte a Grosseto il progetto “Muoversi per sentirsi liberi“, che dal 2014 si dedica all’integrazione sociale attraverso la pratica sportiva dei minori tra i 5 e i 14 anni che, appartenendo a famiglie in condizioni di disagio socio-economico, non ne avrebbero altrimenti l’opportunità.

Il progetto, che ha da sempre riscontrato grande consenso e adesioni sia da parte dei cittadini che delle società sportive, si presenta quest’anno in una veste rinnovata.

Le novità

Prima importante novità riguarda la fascia Isee di accesso che, da un massimo 6mila 500 euro degli scorsi anni, viene alzata a 15mila euro, in modo da garantire una partecipazione più ampia. Innovazioni anche per quanto riguarda le società sportive: delle 18 realtà che hanno aderito al progetto, alcune non hanno posto limiti alle iscrizioni, rendendo così possibile soddisfare tutte le richieste per quelle specifiche attività sportive. Come gli anni precedenti, i ragazzi che usufruiranno del progetto potranno praticare gratuitamente il loro sport preferito e saranno supportati dalle società sportive che forniranno loro quanto necessario per lo svolgimento dell’attività stessa.

“Ancora una volta, quindi, il Comune di Grosseto scommette sul ruolo sociale dello sport – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al sociale Sara Minozzi – come punto di riferimento per lo sviluppo e l’educazione, grazie al quale i bambini e i ragazzi potranno sviluppare la loro capacità di vivere in gruppo e sentirsi parte di un determinato contesto sociale”.

Il modulo

Per tutte le famiglie interessate, a partire da lunedì 2 ottobre fino a martedì 31 ottobre compresi, sarà possibile ritirare il modulo per la domanda negli uffici dei servizi sociali del Comune di Grosseto, in via degli Apostoli 11, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 – martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.

Moduli disponibili anche on line, al seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/bandi-e-graduatorie-politiche-della-casa-e-del-sociale/.