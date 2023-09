Manifestazioni e lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. In occasione del Fit Festival, dalle 10.00 fino al termine dell’evento e comunque non oltre le 24.00 di sabato 30 settembre, nel centro abitato di Grosseto, rispettivamente in piazza Dante Alighieri e in piazza Duomo, sono istituiti il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl, eccetto i mezzi partecipanti alla manifestazione preposti all’allestimento e alla rimozione delle strutture utilizzate, garantendo sempre una corsia per i veicoli di emergenza non inferiore a 3,50 metri di larghezza.

Durante il periodo di validità dei divieti:

sono temporaneamente soppressi gli spazi riservati alla sosta dei taxi e dei veicoli muniti del contrassegno speciale invalidi di piazza Duomo, al fine di consentire il corretto svolgimento della manifestazione;

sono istituiti due stalli riservati alla sosta dei taxi in piazza Gioberti (lato destro secondo la direzione di marcia proveniente da via Gramsci);

sono istituiti, rispettivamente uno stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie in piazza Gioberti (sul lato sinistro secondo la direzione di marcia proveniente da via Gramsci) e uno in via Manin, sul lato sinistro in adiacenza della Bnl;

corso Carducci, all’intersezione con via Garibaldi, è indicata come strada senza uscita;

via Manin, all’intersezione con piazza Gioberti, è indicata come strada senza uscita. Via Ricasoli è indicata come strada senza uscita, con ingresso da piazza del Mercato. Piazza Innocenzo II è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza Mensini.

I mezzi a servizio della manifestazione dovranno essere regolarmente autorizzati per l’accesso alla Ztl.

Nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione sarà consentito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private presenti

Le aree indicate verranno riaperte alla normale circolazione veicolare dopo che le stesse saranno state liberate dalle strutture presenti e dagli eventuali rifiuti lasciati sul luogo al termine della manifestazione. L’organizzazione dell’evento provvederà alle necessarie operazioni di pulizia.

Via del Sabotino

Da domenica primo ottobre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre sabato 2 dicembre, in via del Sabotino, a Grosseto, sul lato sinistro rispetto alla direzione di marcia, dal civico 40 per tutta la lunghezza dell’occupazione suindicata, in caso di necessità è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, al fine di consentire i lavori di efficientamento energetico del fabbricato ivi posto.

Nello stesso periodo dovrà essere realizzato all’interno dell’occupazione ( sotto), un passaggio pedonale protetto di almeno 1,00 metri di larghezza protetto nei vari ancoraggi e secondo le normative vigenti.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Via Mazzini

Dalle 8.00 di venerdì 6 ottobre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre le 18.00, in via Mazzini, a Grosseto, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 81 fino all’ altezza del civico 79, è istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli, compresi gli autorizzati alla Ztl, al fine di realizzare i lavori relativi alla manutenzione del fabbricato ivi posto mediante piattaforma aerea.

Nello stesso periodo, in Via Mazzini, sul lato destro (opposto all’occupazione) rispetto alla direzione consentita, dall’altezza del civico 81 fino all’ altezza del civico 79, è istituito il divieto di fermata con la soppressione temporanea dei due stalli di sosta riservati ai veicoli della Croce Rossa, ivi posti.

Sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, nei pressi del civico 79/81, nell’area interessata dall’occupazione dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni” , secondo le vigenti normative.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private, eventualmente presenti.

