Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Dalle 8 di lunedì 2 ottobre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre le 20 di mercoledì 4 ottobre, in via Aquileia a Grosseto, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, dai civici 66 fino ai pressi del civico 60, è istituito il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, al fine di consentire l’esecuzione dei lavori per opere di manutenzione straordinaria interne presso un’unità immobiliare ivi posta.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.

Prestare attenzione.