Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Dalle ore 8.00 di mercoledì 11 ottobre, fino e non oltre le ore 17.00 di venerdì 13 ottobre, in via Borneo, a Grosseo, nella corsia con direzione verso via India, da 15 metri prima dell’area d’intersezione con via India fino alla medesima area d’intersezione, è istituito il divieto di fermata, al fine di eseguire alcuni lavori di scavo sulla carreggiata (metà corsia) e sul marciapiede per la posa in opera di un pozzetto per infrastrutture telefoniche.

Durante il periodo di validità dei divieti:

in via India, nella corsia con direzione verso via Cina, da dopo l’area d’intersezione con via Borneo, per un tratto di 15.00 metri, è istituito il divieto di fermata;

nel tratto di marciapiede interessato dai lavori suindicati, per motivi di sicurezza verrà installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni – Pedoni sul lato opposto”, garantendo un idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo le vigenti normative, anche con l’ausilio di movieri.

Durante l’attività di scavo che interesserà la viabilità veicolare nella corsia di via Borneo, in prossimità dell’intersezione con via India, la stessa dovrà essere realizzata esclusivamente in uno dei tre giorni indicati ai punti precedenti (11 o 12 o 13 ottobre), dalle 8.00 alle 17.00, con l’istituzione di un senso unico alternato regolamentato dai movieri, al fine di consentire, al termine della giornata lavorativa, la ripresa della normale viabilità sull’area d’intersezione suddetta.

Al termine dei lavori, la ditta esecutrice provvederà a quanto prescritto dall’Ufficio manomissioni di suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori di ripristino.