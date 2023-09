Ripristino dell’asfalto in alcune vie cittadine: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. A partire da oggi, lunedì 25 settembre, fino e non oltre venerdì 13 ottobre, escluso i giorni di sabato e domenica, verrà aperta un’area di cantiere stradale mobile, nelle seguenti vie del centro abitato di Grosseto, al fine di eseguire lavori di ripristino dell’asfalto manomesso precedentemente da interventi eseguiti per la posa in opera di infrastrutture telefoniche: via Giordania, via Lago di Varano, via Fiume, via Senese, via Monte Rosa, via Bulgaria, via Martiri di Belfiore, via Giada, viale Sonnino, via Caracciolo.

Le modifiche al traffico

Durante le operazioni di ripristino sono istituite le seguenti modifiche al traffico:

divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto di sosta con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;

restringimento di carreggiata, mantenendo in essere il transito veicolare sulla residua carreggiata purchè non inferiore a 3,00 metri di larghezza, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale;

limite massimo di velocità 30 KMH, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale;

strettoia e senso unico alternato con:

a) transito alternato da movieri durante le operazioni attive di ripristino, degli scavi precedentemente effettuati, regolandone i flussi con due o più movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna delle estremità della strettoia;

b) transito alternato a vista, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo di dare precedenza nel senso unico alternato, dalla parte in cui il traffico incontra l’ostacolo e deve deviare, ed apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di diritto di precedenza nel senso unico alternato, dalla parte opposta a favore del senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori.

Per motivi di sicurezza, sul marciapiede eventualmente interessato all’occupazione, verrà installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni – Pedoni sul lato opposto”, utilizzando i necessari accorgimenti di protezione secondo le vigenti normative, anche con l’ausilio di movieri. Dove necessario, verrà realizzato un idoneo passaggio pedonale di almeno 1.00 metro di larghezza, adiacente all’area occupata sul marciapiede, protetto nei vari ancoraggi e sempre secondo le normative vigenti.

Saranno sempre garantiti gli accessi alle proprietà private, dove presenti.

Al termine dei lavori, la ditta esecutrice provvederà al rispetto delle modalità prescritte dall’ufficio manomissioni di suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori di ripristino.