Grosseto. In occasione della cerimonia di posizionamento della stele intitolata al carabiniere Salvo D’Acquisto, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di sabato 23 settembre, in piazzale Salvo D’Acquisto, a Grosseto, è istituito il divieto di transito e di sosta con la rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto eventuali mezzi a servizio della manifestazione, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta ivi posti.