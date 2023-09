Un nuovo impianto di illuminazione per il campo da calcio

Grosseto. Approvato il progetto di efficientamento energetico presentato dall‘Usd Marina Calcio per l’impianto sportivo “Silvio Cherubini”, di cui la stessa società è titolare. Con il via libera da parte dell’amministrazione comunale partiranno a breve i lavori di sostituzione dell’impianto di illuminazione attuale con uno nuovo a tecnologia a led, per un costo complessivo di oltre 60mila euro a carico della stessa società.

“L’obiettivo è quello di migliorare l’illuminazione del campo da gioco con la massima attenzione all’efficienza energetica – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. È volontà dell’amministrazione comunale portare avanti interventi in chiave di efficientamento energetico, migliorando l’impiantistica cittadina e, di conseguenza, il servizio offerto ai cittadini. Un plauso alla stessa società sportiva per aver presentato il progetto ed essersi fatta carico dei futuri lavori, di cui tutti noi potremmo beneficiare”.

Soddisfatto anche l’assessore allo sport Fabrizio Rossi: “Un plauso all’Usd Marina Calcio che, con questo intervento, andrà non solo a riorganizzare la propria struttura interna, ma anche a valorizzare il patrimonio di edilizia sportiva comunale, su cui fanno affidamento tutti gli amanti dello sport nella nostra città. Da sempre abbiamo sostenuto questa società che ha fatto cose ottime per la frazione e per lo sport a Marina”.