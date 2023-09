Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto.

Via Fossombroni

Nel periodo compreso da domani, giovedì 21 settembre, fino al termine dei lavori e comunque non oltre venerdì 20 ottobre, esclusi i giorni di sabato e domenica e con orario giornaliero dalle 8.00 alle 17.00, in via Fossombroni, a Grosseto, nel tratto compreso da via Benesperi a via Amiata, sul lato destro rispetto alla direzione di marcia, dai pressi del civico 12 fino ai pressi del civico 12/A, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, con la soppressione temporanea di uno stallo di sosta a pagamento riservato agli autoveicoli (colore blu) ivi posto, al fine di consentire i lavori edili relativi alla ristrutturazione edilizia di una unità immobiliare ivi posta.

Resta consentito l’accesso alle proprietà eventualmente private presenti.

Via Svizzera

Nel periodo compreso dalle 6.00 di venerdì 22 settembre fino al termine dei lavori, e comunque non oltre le 20.00, in via Svizzera, a Grosseto, nel tratto compreso dai pressi del civico 9 per tutta la lunghezza dell’occupazione (37 metri circa) dell’area di parcheggio adiacente alla multisala cinematografica The Space Cinema Grosseto, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, ad eccezione del mezzo/i per l’esecuzione dei lavori suindicati con la soppressione temporanea degli stalli di sosta ivi posti, al fine di eseguire lavori di edilizia libera su un fabbricato ivi posto.

Nello stesso periodo, nel tratto compreso tra i pressi del civico 9 e la parte finale dell’area di parcheggio adiacente alla multisala cinematografica The Space Cinema Grosseto, è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli, ad eccezione del mezzo/i per l’esecuzione dei lavori suindicati.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private e agli esercizi commerciali eventualmente esistenti.

Prestare attenzione.