Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Venerdì 22 settembre, dalle 9.00 alle 12.00, in viale Giusti, a Grosseto, in corrispondenza dell’area d’intersezione con via Zanella, è istituito il senso unico alternato regolamentato dai movieri, al fine di consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su un pozzetto relativo a infrastrutture telefoniche per fibra ottica in rete Ftth (OpenFiber).

Durante il periodo relativo all’esecuzione dei lavori, l’impresa esecutrice ricorrerà all’utilizzo di un congruo numero di movieri nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, per regolamentare la circolazione veicolare come disposto in precedenza, con particolare attenzione anche al transito veicolare proveniente da via Zanella.

Sarà sempre e comunque l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.