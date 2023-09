Lavori in corso in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Da venerdì 22 settembre, fino e non oltre giovedì 28 settembre, in via Danimarca, a Grosseto, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dal civico 8/a fino al civico 12, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, al fine di realizzare dei lavori edili sull’unità immobiliare ivi posta.

Per motivi di sicurezza, sul marciapiede interessato dai lavori, verrà installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni – Pedoni su lato opposto” secondo le vigenti normative, anche con l’ausilio di movieri.

Verrà garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.