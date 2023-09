Isola del Giglio: inaugurata la rinnovata piazza centrale di Campese

Isola del Giglio (Grosseto). E’ stata inaugurata ieri, alla presenza della Giunta municipale al completo, delle autorità militari e dei professionisti e delle imprese coinvolte, la nuova piazza centrale di Giglio Campese. Un investimento da un milione e duecentomila euro finanziato interamente dal Fondo per gli investimenti delle isole minori, istituito con Dpcm del febbraio 2021.

Un ambiente rinnovato, con una nuova pavimentazione e finiture, a partire dalle panchine, dall’illuminazione e dagli spazi verdi. “C’è stata molta efficienza nella realizzazione dell’opera – afferma il sindaco Sergio Ortelli -, conclusa in soli nove mesi grazie alla capacità delle ditte che vi hanno lavorato. Come amministrazione abbiamo voluto riqualificare la piazza togliendo l’asfalto, sostituito da tre tipologie di elementi di arredo che individuano tre diversi percorsi per fruire correttamente dello spazio pubblico, che è stato totalmente ridefinito”.

Una nuova e migliore immagine, dunque, per il Campese, che si è concretizzata attraverso questa importante opera. “Un intervento – commenta ancora il sindaco Sergio Ortelli – che rinfresca l’immagine della più importante località turistica del Giglio, in chiave moderna, così come si addice alla frazione che, grazie alla sua ampia spiaggia, punta molto a migliorare la sua attrattiva. Come amministrazione siamo molto soddisfatti per un luogo che è accogliente anche sul piano visivo e che dà immediatamente il senso del luogo di mare, sposandosi alla perfezione con la nostra principale risorsa”.