Via le barriere architettoniche dall’impianto di tiro con l’arco: potrà ospitare gare paralimpiche

Grosseto. Con l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta comunale di Grosseto, è tutto pronto per l’inizio dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nell’impianto sportivo di tiro con l’arco in via Lago di Varano.

I lavori

L’intervento, dal valore complessivo di 120mila euro, prevede la realizzazione di un’apposita passerella e l’ampliamento del campo sportivo che, grazie ai lavori fortemente sostenuti dall’amministrazione comunale, potrà finalmente ospitare competizioni paralimpiche.

“Con l’approvazione del progetto l’impianto sportivo di via Lago di Varano, la nostra città potrà finalmente accogliere competizioni paralimpiche, con ricadute positive sul tutto il territorio, conseguenza dell’arrivo di numerosi atleti e dei loro team – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi –. Grosseto si conferma ancora una volta una città inclusiva“.

Grande soddisfazione anche da parte dell’assessore al sociale, Sara Minozzi, che commenta: “Con l’approvazione del progetto esecutivo andiamo a porre un nuovo tassello per rendere ancora più accessibile la nostra destinazione e il proprio impianto sportivo, esempio virtuoso di inclusione sociale e sportiva”.