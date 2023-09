Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto.

Festa parrocchiale dell’Addolorata

In occasione della festa parrocchiale organizzata dalla parrocchia Maria SS. Addolorata a Grosseto, dalle ore 13.00 di domenica 17 settembre fino al termine delle operazioni per il ripristino dello stato dei luoghi (rimozione del materiale utilizzato per l’occupazione) e comunque non oltre le ore 20.00 dello stesso giorno, in piazza Don Zeno di Nomadelfia è istituito il divieto di transito e di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persona con impedite o limitate capacità motorie ivi posto (lato pinetina).

Resta consentito l’accesso alle proprietà private presenti e ai mezzi di soccorso, garantendo una corsia veicolare non inferiore a 3,50 metri di larghezza.

Prestare attenzione.

Via Palazzoli

Dalle ore 8 di sabato 23 settembre fino alle ore 17.00 del 7 ottobre, in via Palazzoli, a Grosseto, nel tratto compreso tra l’altezza del civico 37 e la parte finale della via (senza uscita), è istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli al fine di consentire i lavori per la realizzazione dell’allaccio dei sotto servizi della lottizzazione denominata “Urbanizzazione Peep Villaggio Kennedy”.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private esistenti.

Prestare attenzione.