Programma degli impianti di telefonia mobile: via libera dal Consiglio comunale

Grosseto. Durante la seduta odierna del Consiglio comunale di Grosseto è stato approvato il Programma degli impianti di radiotrasmissione e di telecomunicazione, valido per il triennio 2022-2024.

“Come previsto dalla Legge regionale n. 49, abbiamo provveduto a redimere il Programma comunale degli impianti di telefonia mobile, atto a tutelare la sicurezza pubblica e il corretto sviluppo del territorio – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli -. Il Programma, che ha una validità triennale, può essere revisionato annualmente sulla base di piani di sviluppo richiesti, entro il 31 ottobre, dai gestori della telefonia mobile. Il percorso per redimerlo, promosso dall’ufficio ambiente in collaborazione con Arpat, ha visto una prima fase, in cui è stato fatto un censimento delle antenne presenti sul territorio comunale, e una seconda durante la quale è stato valutato l’impatto del campo magnetico sul territorio comunale. Il tutto ha permesso di individuare le zone più o meno idonee per la collocazione di nuove antenne.”

Il Programma verrà depositato, per sessanta giorni, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt), così da permettere a chiunque di prenderne visione e presentare le sue eventuali osservazioni.