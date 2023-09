Modificato il Programma triennale opere pubbliche: le novità

Grosseto. Modificato in Consiglio comunale, a Grosseto, il Programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2023 – 2025. La modifica, approvata oggi, oltre ad una serie di modifiche economiche relative al Pnrr, prevede due nuovi inserimenti.

Il primo inserimento, nell’annualità 2023, riguarda il progetto di riqualificazione del manto stradale di via dei Lavatoi, via Fossombroni e viale Porciatti a Grosseto. Un intervento necessario, dal costo di oltre 600mila euro, che restituirà alla città un’area completamente riqualificata.

A questo primo progetto si aggiunge l’inserimento nell’annualità 2024 della “Ciclovia Tirrenica – Percorso pedonale e ciclabile di collegamento tra il ponto sul fiume Ombrone e la frazione balneare di Principina a Mare. Lotto 1“, per un costo di oltre 1 milione e 200mila euro. Il progetto, come ha evidenziato l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi nel corso del Consiglio comunale, non ha ricevuto finanziamenti nell’anno 2023 ed è stato quindi inserito in attesa del finanziamento per il 2024.

La modifica al Regolamento delle opere pubbliche deriva anche da un’espressa richiesta che l’amministrazione comunale ha presentato ai Ministeri di competenza, attraverso il Fondo delle opere ondifferibili (Foi) di cui il Comune di Grosseto è risultato beneficiario, per le seguenti opere:

Intervento di restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione del Bastione Fortezza e del Cassero senese, finanziato nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, che viene aumentato da 2.600.000,00 euro a 3.120.000,00 euro;

intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione del corridoio urbano dell’ex canale di bonifica per il contributo alla neutralità climatica ed alla fruizione di spazi verdi urbani, lotto 2. Il progetto generale degli spazi verdi fruibili, degli allestimenti di aree attrezzate e dei percorsi ciclo-pedonali, stralcio 2, viene aumentato da 2.000.000,00 euro a 2.050.000,00 euro;

intervento di riqualificazione, restauro e rivitalizzazione del fabbricato ex Garibaldi, che viene aumentato da 2.600.000,00 euro a 2.860.000,00 euro;

lavori di demolizione e ricostruzione del compendio immobiliare di via Saffi, finanziato mell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, che viene aumentato da 7.000.000,00 euro a 8.009.200,00 euro;

rinnovo urbano di Piazza della Palma e degli spazi limitrofi, grazia al Pinqua, che viene aumentato da 1.100.000,00 euro a 1.210.000,00 euro;

riqualificazione dell’asse viario di via de’ Barberi tramite la realizzazione di una Greenway urbana, che viene aumentata da 3.650.000,00 euro a 4.380.000,00 euro;

costruzione di un nuovo edificio pubblico adibito ad uso mensa per la scuola primaria di viale Giotto, che viene diminuita da 740.000,00 euro a 722.400,00 euro;

sostituzione edilizia dell’immobile in via Monte Bianco/via Adamello/via Capodistria, sede dell’Istituto scolastico “E. Toti, che viene aumentata da 10.900.000,00 euro a € 10.968.928,87 euro, a seguito di una imputazione all’opera di spese preliminari e necessarie inizialmente sostenute dall’Ente e pertanto da introdurre nello stesso;

riqualificazione dell’area di via Castiglionese tramite la realizzazione di un impianto sportivo polivalente adibito a ciclismo, bmx/mtb, skateboard, pattinaggio, che viene aumentata da 2.500.000,00 euro a 2.750.000,00 euro, a seguito della disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio, non prevedibili al momento della prima approvazione del programma.

“Grazie all’approvazione del nuovo Piano sarà possibile perfezionare quel sogno di collegamento della Ciclovia Tirrenica con le frazioni di Principina a Mare e Alberese – commentano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi -. Un’importante opera di mobilità dolce che necessita altrettanti importanti investimenti, rispetto ai quali l’amministrazione comunale è pronta a fare la propria parte. Al di là degli aspetti legati al Pnrr, di cui presto ne vedremo risultati e rispetto ai quali il nuovo Piano triennale prevede leggere modifiche sul quadro economico, l’amministrazione è anche impegnata nella riqualificazione della viabilità circostante le Mura medicee con importanti interventi su via dei Lavatoi, via Fossombroni e viale Porciatti”.