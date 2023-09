Raccolta dei rifiuti, sistemati altri cassonetti intelligenti: ecco dove

Grosseto. Al via l’istallazione delle nuove postazioni di raccolta informatizzata nel territorio comunale aperto.

Dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale di Grosseto del progetto “Stralcio 9A – Territorio aperto”, sono già state installate le nuove postazioni informatizzate per la raccolta differenziata in località il Cristo, Casotto dei Pescatori, Principina a Terra e Marruccheto.

Ad essere interessate, entro e non oltre lunedì 25 settembre, saranno le località di Alberese e Rispescia e una parte dell’area compresa tra Grosseto e Castiglione della Pescaia, nelle vicinanze dell’aeroporto.

Il commento di sindaco e assessore

“Dopo l’interno città, che ancora manca del centro storico, ma che è in fase di definizione anch’esso, stiamo procedendo all’inserimento della nuova tecnologia informatizzata anche nel territorio aperto e nelle campagne – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’ambiente Erika Vanelli –. Grazie all’utilizzo di cassonetti di nuova generazione ad accesso controllato non solo aumenterà, come abbiamo già riscontrato nel centro della città, la percentuale di raccolta differenziata, ma andremo anche ad intensificare i controlli grazie alle nuove tecnologie per il riconoscimento dell’utenza e per la misurazione del rifiuto conferito. Per il prossimo futuro, indicativamente entro i primi tre mesi del 2024, l’obiettivo è quello di ampliare il progetto e completare la revisione del modello di raccolta nell’intero territorio comunale, i prossimi step, che troveranno attuazione verosimilmente nel mese di dicembre, riguarderanno la zona delle campagne del Cristo e la parte rurale che collega la zona del Grancia a Istia d’Ombrone.

I dati della percentuale di raccolta differenziata, appena giunti al settore Sviluppo ambientale, testimoniano la bontà della progettualità in corso di attuazione, infatti per il mese di giugno si è arrivati a toccare il valore del 66.31%, dato più alto mai raggiunto nel Comune di Grosseto. Con il completamento delle frazioni e del territorio aperto attendiamo, a breve, un ulteriore forte innalzamento per puntando a raggiungere entro la fine dell’anno il valore pari a circa il 70%, in linea, quindi, con gli obiettivi posti dall’Unione Europea. Per ottenere i risultati importanti che ci prefiggiamo abbiamo bisogno della collaborazione attiva di tutta la cittadinanza: la nostra amministrazione, gli ispettori ambientali e tutto l’Ufficio Ambiente si impegnano costantemente per alzare la qualità dei servizi di igiene urbana offerti al cittadino cercando di mantenere costante l’importo tariffario dei relativi servizi.

Di certo i frequenti atteggiamenti riscontrati da parte di alcune utenze, legati all’abbandono dei rifiuti, determinano un impegno importante sotto l’aspetto organizzativo sia in termini di risorse umane che in termini di spesa pubblica”.

“Ci auguriamo – concludono sindaco e assessore – che, con l’attuazione della progettualità relativa all’installazione di dispositivi di videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti, si arrivi a sanzionare in maniera pesante certi comportamenti deplorevoli ed incivili, in modo da rendere sempre più dignitosa l’immagine della nostra città e del nostro territorio”.