Riduzione delle perdite, Adf investe 35mila euro: al via i lavori in città

Grosseto. Prosegue l’attività di AdF per la riduzione delle perdite sulla rete idrica, scese di oltre il 10% negli ultimi cinque anni, con un risparmio di quasi 10 milioni di metri cubi d’acqua. Un fronte su cui l’azienda continua ad investire e a produrre innovazione.

I lavori

Mercoledì 13 settembre questo percorso farà nuovamente tappa a Grosseto, in piazza della Libertà, per un intervento che rientra in una serie di lavori per il monitoraggio del distretto “Saracina”, parte del più ampio progetto di distrettualizzazione e monitoraggio della rete idrica cittadina. L’obiettivo è contrastare la dispersione idrica e tutelare la risorsa attraverso il miglioramento infrastrutturale e l’innovazione tecnologica.

Quello di piazza della Libertà si affianca agli altri interventi che hanno interessato il capoluogo maremmano in questi anni e darà luogo ad una nuova camera di manovra, per un investimento complessivo di 270mila euro.

Si tratta di un intervento rilevante proprio sulla camera di manovra, che permetterà di sostituire componenti idrauliche vetuste e di monitorare in maniera più efficace, anche grazie al telecontrollo, i carichi idraulici e le portate delle reti di distribuzione. Un lavoro complesso che non si può eseguire ad acqua aperta: pertanto sarà effettuata un’interruzione temporanea di flusso per permettere la realizzazione di un importante nodo di controllo. Verranno sostituite anche le valvole con altre a tecnologia avanzata, che consentono un più capillare sezionamento della rete e quindi del flusso, e saranno installati strumenti di misura telecontrollati che permettono di monitorare i consumi e rilevarne eventuali anomalie, Inoltre, verranno sostituite anche tutte le tubazioni. Dopo questi lavori le future eventuali interruzioni di flusso saranno più circoscritte nello spazio e nel tempo, così come sarà minore il numero di utenti coinvolti, oltre ad una maggior sicurezza per gli operatori e più precisione nell’individuare eventuali perdite.

Per poter realizzare tutto ciò, nella stessa giornata di mercoledì 13 settembre, tra le 8 e le 17, verrà temporaneamente interrotto il flusso sulla rete idrica di piazza della Libertà, via Brigate Partigiane, via dei Barberi, via Pietro Mascagni, via Niccolò Paganini, via P. Platania, via Santorre di Santarosa, via Tito Speri, via Nino Bixio, via Ciro Menotti, via dei Mille, via Carlo Pisacane, via Spartaco Lavagnini, via Albinoni e via Antonio Vivaldi.

Tale interruzione potrebbe determinare eventuali sospensioni nell’erogazione di acqua, soprattutto alle utenze situate nelle zone o ai piani più alti. L’eventuale sospensione dell’erogazione di acqua – così come il conseguente ripristino – dipenderà dalla capacità di compenso delle autoclavi e dei serbatoi di accumulo delle singole utenze e potrebbe presentare uno sfasamento temporale rispetto ai tempi indicati, legato proprio a tale capacità.

Potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che, a partire dal completo ripristino del servizio, rientreranno progressivamente, pertanto AdF consiglia ai cittadini, dove possibile, la chiusura delle autoclavi durante l’orario dei lavori.