Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto.

Via Tripoli

Da lunedì 11 settembrea giovedì 28 novembre, in via Tripoli, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Generale Cadorna e via Aquileia/Bengasi, su lato sinistro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 147 fino ai pressi del civico 151, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, al fine di consentire i lavori relativi alla manutenzione straordinaria in un’unità immobiliare ubicata nel fabbricato ivi posto.

Nello stesso periodo dovrà essere realizzato sul marciapiede all’interno del ponteggio (sotto), un passaggio pedonale protetto di almeno 1,00 metri di larghezza protetto nei vari ancoraggi e secondo le normative vigenti.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Prestare attenzione.

Via Pergolesi

Da lunedì 11 settembre 2023 a sabato 7 settembre 2024, in via Pergolesi, a Grosseto, nel tratto con direzione in via Catalani, sul lato sinistro rispetto alla direzione consentita, da dopo l’area di cantiere precedentemente autorizzata per tutta la lunghezza dell’occupazione (10.50 metri circa), è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata di tutti i veicoli al fine di consentire la realizzazione dei lavori di demolizione di un fabbricato esistente finalizzato alla realizzazione di 8 unità immobiliari residenziali.

Nello stesso periodo dovrà essere realizzato un passaggio pedonale protetto di almeno 1,00 metri di larghezza protetto nei vari ancoraggi e secondo le normative vigenti.

A “monte” dell’occupazione oggetto della presente disposizione dovrà esser dovrà essere traslato l’attraversamento pedonale provvisorio di colore giallo attualmente ivi posto a “valle” della stessa, l’impresa esecutrice è autorizzata a istituire ambo i lati il divieto di fermata per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dello stesso.

Resta garantito l’accesso alle proprietà private esistenti e alle attività commerciali eventualmente presenti.

Prestare attenzione.

Via Adda

Dalle 7.30 alle 13.30 di giovedì 14 settembre, in via Adda, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Lago di Varano e via Santerno, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 97 fino all’attraversamento pedonale (rialzato) ivi posto, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni relative a un trasloco mediante idoneo mezzo, in un’unità immobiliare ubicata nel fabbricato ivi posto.

Sul marciapiede adiacente ai lavori suindicati per motivi di sicurezza dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni – Pedoni sul lato opposto”, utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo le vigenti normative anche con l’ausilio di movieri.

Resta consentito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private eventualmente presenti.

Prestare attenzione.

Processione della parrocchia dell’Addolorata

In occasione della processione religiosa organizzata da Don Marco Gentile, in qualità di parroco della parrocchia Maria SS. Addolorata di Grosseto, venerdì 15 settembre, dalle 21.15 circa fino alle 22.30, è istituito il divieto di transito al passaggio per tutti i veicoli nelle vie sotto elencate:

partenza alle 21.15 circa da via Papa Giovanni XXIII – Sentiero pedonale adiacente al centro commerciale – Via Einaudi – Via Quintino Sella – via Labriola (termine processione).

Prestare attenzione.