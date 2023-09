Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto.

Via Australia

Da lunedì 11 settembre fino e non oltre mercoledì 13 settembre, in via Australia snc, a Grosseto, all’interno del parcheggio pubblico adiacente al campo sportivo (posto prima del civ. 15), è istituito il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta ivi posti, al fine di eseguire lavori di edilizia libera sul fabbricato della multisala The Space Cinema Grosseto.

Sarà garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private e agli esercizi commerciali eventualmente esistenti.

Piazza Socci

Dalle 7.30, fino e non oltre le 17.30 di lunedì 11 settembre, in piazza Socci, a Grosseto, nei pressi del civico 2, per tutta la lunghezza dell’occupazione, è istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli, con la soppressione temporanea dello stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio per il carico e scarico merce ivi posto, al fine di consentire un intervento di manutenzione su un impianto tecnologico ubicato nel fabbricato ivi posto.

Sarà comunque garantito l’accesso alle proprietà private presenti.