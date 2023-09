Lavori in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Grosseto. Dalle 8.00 di mercoledì 20 settembre, fino e non oltre le 17.00 di venerdì 22 settembre, in via Fucini, a Grosseto, nel tratto compreso tra via Merano e via Trieste, dai pressi del civico 41 fino ai pressi del civico 43, su ambo i lati, è istituito il divieto di fermata, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di posa in opera di un nuovo allaccio alla rete del gas metano ad un’unità immobiliare ivi posta, per conto della Gergas Spa.

Durante lo svolgimento dei lavori, in via Fucini, ne pressi deò civico 41/43,sul marciapiede interessato dalle operazioni, verrà installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni – Pedoni sul lato opposto”.

Saranno comunque garantiti gli accessi alle proprietà private dove presenti.

Al termine dei lavori la ditta esecutrice provvederà al rispetto delle modalità prescritte dall’Ufficio manomissioni di suolo pubblico per l’esecuzione dei lavori di ripristino.