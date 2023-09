La piscina si rifà il trucco: al via i lavori di riqualificazione

Grosseto. Al via i lavori di riqualificazione della piscina di via Veterani dello Sport. Un intervento atteso dai cittadini appassionati di nuoto e non solo che restituirà alla città un impianto sportivo completamente riqualificato.

Il Comune di Grosseto, nel corso dell’ultima seduta di Giunta, ha infatti approvato il progetto esecutivo preliminare e il piano di fattibilità economico finanziaria, presentato dalla Uisp provinciale. Il nuovo impianto natatorio, la cui gestione sarà presto affidata alla stessa associazione di promozione sociale grossetana per i prossimi 10 anni, sarà utilizzato a scopo sociale, nell’ottica futura di poter favorire percorsi di aggregazione, inclusione sociale e giovanile di ragazzi con disabilità.

L’intervento, dal valore complessivo di 120mila euro interamente a carico della Uisp di Grosseto, prevede l’adeguamento delle docce, il ripristino della pavimentazione a bordo vasca e la successiva posa di pavimentazione in klinker antiscivolo ed impermeabile.

Ad essere completamente rimodernati saranno anche gli spogliatoi, allo scopo di rendere più agibili e fruibili gli spazi interni della piscina. Sarà infine sostituito l’impianto di illuminazione con un impianto di tipologia a Led, nonché il controsoffitto. A ciò si aggiunga anche la realizzazione di un piccolo ufficio reception per il personale addetto all’accoglienza.

“Un intervento importante per la cittadinanza – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi –. Un doveroso ringraziamento dunque alla nostra Uisp provinciale per la presentazione di un progetto così ambizioso che non solo restituirà alla città un impianto completamente rinnovato, ma anche un luogo in cui ragazzi con disabilità potranno avere accesso a corsi di nuoto gratuiti. Ancora una volta la solidarietà grossetana e la capacità di fare rete tra amministrazione comunale e associazioni di promozione sportiva risulta essere vincente”.