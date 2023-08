“Favolosa”: occhio alle modifiche al traffico e ai divieti durante la manifestazione

Grosseto. In occasione dell’evento “Favolosa – La città dei bambini“, dalle 16.00 di oggi, giovedì 31 agosto, fino alle 24.00, nel centro storico di Grosseto, in piazza Pacciardi, nell’area compresa tra i lati costituiti dagli edifici comunali ed ecclesiastici e l’aiuola centrale con il suo proseguimento verso via Colombo, è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, compresi quelli indicati all’art. 3 comma 1, punto 2 del Codice della Strada, eccetto i velocipedi e i mezzi preposti all’allestimento e alla rimozione delle strutture utilizzate, garantendo sempre una corsia per i veicoli di emergenza non inferiore a 3,00 metri di larghezza.

Le modifiche al traffico

Sono inoltre istituite le seguenti modifiche alla circolazione:

dalle 16.00 fino alle 24.00 di giovedì 31 agosto, nel centro storico di Grosseto in via Chiasso degli Zuavi, nei pressi del civico 4/B (Piazza Amerighi) per tutta la lunghezza dell’occupazione (2 metri), è istituito il divieto di sosta con la rimozione forzata per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl, eccetto i mezzi preposti all’allestimento e alla rimozione delle strutture utilizzate, con la soppressione temporanea di due stalli di sosta riservati agli autoveicoli ivi posti;

dalle 16.00 fino alle 24.00 di giovedì 31 agosto, nel centro storico di Grosseto in piazzetta Monte dei Paschi, nei pressi del civico 6, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione , per tutti i veicoli, compreso i veicoli in possesso di regolare permesso Ztl, eccetto i mezzi i preposti all'allestimento e alla rimozione delle strutture utilizzate, con la soppressione temporanea dei due stalli di sosta riservati al carico e allo scarico merce ivi posti;

al passaggio della "Street Band" è istituito il divieto di transito con durata strettamente necessaria al transito della stessa nelle seguenti vie, piazze e strade del centro storico di Grosseto (3 percorsi con orari diversi a partire dalle18.30 del 31 agosto): partenza prevista alle 18.30 circa sul percorso corso Carducci (lato via Manetti) – continuando in corso Carducci – piazza Duomo – piazza Dante Alighieri (presentazione evento) – via Ricasoli – piazza del Mercato – piazza Manescalchi – via San Martino – via dell'Unione – via Paglialunga – piazza Martiri d'Istria; partenza prevista alle 21.30 circa sul percorso piazza Pacciardi – via Garibaldi – largo Gentili – via Garibaldi (in senso contrario) – piazza Mensini (in senso contrario) – via Vinzaglio (in senso contrario) – piazza dell'Indipendenza (in senso contrario) – piazza San Francesco (in senso contrario); partenza prevista alle 23.00 circa, sul percorso via Mazzini (lato teatro degli Industri) – via Goldoni fino a corso Carducci – corso Carducci – piazza Dante Alighieri.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione;

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito del corteo di veicoli partecipanti alla manifestazione;

è fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada;

in ciascun punto del percorso la limitazione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione;

i componenti del medesimo dovranno adottare tutte le cautele necessarie al fine di evitare ogni pericolo a persone e cose.

Gli eventuali mezzi a servizio della manifestazione dovranno essere regolarmente autorizzati per l’accesso alla Ztl.

Nelle vie e piazze interessate dalla manifestazione indicate sarà consentito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private presenti.

Le aree indicate verranno riaperte alla normale circolazione veicolare dopo essere state liberate dalle strutture presenti e dagli eventuali rifiuti lasciati sul luogo al termine della manifestazione.

Il Servizio Ambiente del Comune di Grosseto provvederà alle necessarie operazioni di pulizia.