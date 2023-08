Al via il corso gratuito per giovani operatori del benessere ed acconciatori

Grosseto (Gr) – Un’opportunità per i giovani che vogliono realizzarsi imparando un mestiere che sviluppa le proprie capacità pratiche e manuali: la cooperativa Aforisma, agenzia formativa con alta esperienza nel settore, organizza Oper.A. 5, corso gratuito per ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni per diventare ‘Operatori del Benessere e Acconciatori’.

Un’alternativa al percorso proposto dalla scuola superiore, con una metodologia didattica che dedica ampio spazio all’attività laboratoriale e che permette di assolvere all’obbligo di istruzione e al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale. Per saperne di più appuntamento lunedì 4 settembre alle 10 presso il laboratorio di acconciatura in via Topazio 5/a a Grosseto per un Open Day speciale. Un’occasione per conoscere l’offerta formativa, i docenti ed i molti sbocchi occupazionali con una dimostrazione, uno speciale show-coiffeur tenuto dagli allievi dei corsi già avviati che saranno a disposizione per una piega.

C’è tempo fino al 14 settembre per iscriversi. Il corso, di tipo I.e.F.P. istruzione e formazione professionale, è finanziato dalla Regione Toscana con fondi ministeriali e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Per contatti, informazioni e iscrizioni: rivolgersi all’Agenzia formativa Aforisma in via Topazio 5/a Grosseto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18., telefono 0564/468591-92-94, mail grosseto@aforismatoscana.net, sito web www.aforismatoscana.net.