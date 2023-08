Piano strutturale, sindaco e assessore: “Operato della Commissione chiaro e lineare”

Grosseto. “L’operato della IV Commissione consiliare è sempre stato chiaro e lineare”.

Con queste parole il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore all’urbanistica, Fabrizio Rossi, vogliono sgomberare il campo da ogni polemica sui tempi legati all’analisi del Piano strutturale, in discussione nel Consiglio comunale il prossimo 8 settembre.

“Per favorire una più approfondita analisi della documentazione che compone il piano – proseguono il sindaco e l’assessore – è stata assunta la decisione di posporre a settembre la discussione consiliare sull’adozione del Piano strutturale. Dalla fine del 2019 abbiamo portato in Consiglio comunale tutti gli atti preliminari di avvio del procedimento dei Piani urbanistici, molti dei quali già pubblici e votati dai consiglieri sempre nella massima trasparenza. Per tutto il mese di luglio e di agosto tutti i consiglieri potevano consultare e valutare le schede urbanistiche con l’ausilio di tecnici incaricati ed uffici comunali, con l’assessore o con il pool di professionisti dell’architetto Viviani, sempre tutti presenti. Stupisce quindi che ben 4 Commissioni consiliari, sempre supportate dalla presenza dei tecnici dell’estensore del piano, l’architetto Viviani, oltre che dalla costante presenza dell’assessore, siano state ritenute non sufficienti per valutare adeguatamente lo strumento urbanistico. Addirittura assente è stato proprio Gori ad una di queste Commissioni”.

“Gori si è recato una sola volta all’ufficio urbanistica e sorprende ancora di più – proseguono ancora il sindaco e Rossi – che venga pubblicamente riferito nella Commissione consiliare che gli uffici comunali in agosto non sono stati disponibili a fornire spiegazioni ed assistenza, quando addirittura il dirigente in persona lo ha ricevuto”.

Puntuali anche le parole di Alfiero Pieraccini, presidente della IV Commissione consiliare: “I consiglieri comunali dispongono del materiale necessario con tempi certi e proprio nella stessa Commissione era stato riferito che la proposta di adozione del Piano strutturale sarebbe stata posposta al primo Consiglio comunale di settembre; questo proprio per favorire un maggior approfondimento e valutazione delle schede urbanistiche. Un percorso peraltro analogo nei tempi e negli appuntamenti a quello di altre città toscane.”

“Intendiamo favorire la massima partecipazione nelle scelte urbanistiche della città – concludono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore Fabrizio Rossi -. Per questo abbiamo consentito un più ambito margine di tempo per la valutazione della documentazione tecnica che compone il Piano strutturale. La città necessita però di scelte precise, non ulteriormente procastinabili. E’ arrivato il tempo di assumere le decisioni necessarie per pianificare la Grosseto del domani.”