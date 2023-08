Lavori ed eventi in città: attenzione alle modifiche al traffico e ai divieti

Via Tazzoli

Grosseto. Da mercoledì 30 agosto fino a lunedì 30 ottobre, in via Enrico Tazzoli, a Grosseto, sul lato destro rispetto alla direzione consentita, dai pressi del civico 26 fino al civico 24, è istituito il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli ad eccezione del mezzo/i per il tempo strettamente necessario all’allestimento del cantiere, al fine di consentire l’esecuzione di lavori edili sul fabbricato.

Sul marciapiede adiacente, per motivi di sicurezza, dovrà essere installato il segnale recante la dicitura “Divieto passaggio pedoni – Pedoni sul lato opposto”, garantendo un idoneo percorso pedonale alternativo e utilizzando i necessari accorgimenti di protezione per il transito pedonale secondo le vigenti normative, anche con l’ausilio di movieri.

Resta garantito sempre e comunque l’accesso alle proprietà private e agli esercizi commerciali esistenti. Prestare attenzione.

Via Giada

Dalle 8.00 di giovedì 31 agosto fino e non oltre le ore 18.00 di venerdì primo settembre, in via Giada, a Grosseto, nei pressi del civico 18, è istituito il senso unico alternato regolamentato a vista al fine di eseguire alcuni lavori di scavo sulla carreggiata (attraversamento della sede stradale) e sul marciapiede per la posa in opera di cavidotti.

Sarà comunque garantito il transito pedonale.

Via Tripoli

Sabato 9 settembre, in occasione di un evento, dalle 18 alle 24, in via Tripoli, a Grosseto, di fronte all’ingresso del Teatro Moderno, sul lato sinistro secondo il senso di marcia, da fronte civico 31 a fronte civico 41, è istituito il divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata per tutti i veicoli.

Piazza Duomo

In occasione dell’evento di spettacolo pubblico “Balla sotto le stelle con la FA Dance Academy”, organizzato dall’associazione Oikos Onlus, dalle 19.00 alle 24.00 di sabato 9 settembre, in piazza Duomo a Grosseto, è istituito il divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione per tutti i veicoli, compresi quelli in possesso di autorizzazioni per la Ztl.

Durante il periodo di validità dei divieti corso Carducci, all’intersezione con via Garibaldi, è indicata come strada senza uscita, mentre piazza Innocenzo II è indicata come strada senza uscita con ingresso da piazza Mensini.

Piazza Duomo potrà essere riaperta alla normale circolazione dopo che la stessa sarà stata liberate dalle strutture presenti e dagli eventuali rifiuti lasciati sul luogo al termine della manifestazione.